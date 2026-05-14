Desainer Belgia Ungkap Keluhan terhadap Tim Jisoo BLACKPINK

jpnn.com, JAKARTA - Desainer asal Belgia, Benjamin Voortmans, mengungkapkan kekecewaannya setelah tim Jisoo disebut tidak merespons permintaan pengembalian busana yang dipinjamkan untuk keperluan sampul album sang idola K-pop.

Dikutip dari Channel News Asia, Rabu (7/5), Voortmans mengaku telah mengirim surat kepada Jisoo dan timnya di Korea Selatan selama enam bulan terakhir, tetapi tidak memperoleh tanggapan.

“Sudah enam bulan saya mengirim surat permintaan kepada Jisoo dan timnya di Korea supaya mengembalikan busana yang dipinjam untuk sampul albumnya. Enam bulan berlalu, tidak ada yang merespons,” ujar Voortmans.

Busana yang dipinjamkan terdiri atas tiga potong pakaian dari koleksi terbarunya yang disebut memiliki nilai tinggi.

Voortmans mengatakan dirinya tidak menyangka persoalan tersebut terjadi pada artis sekelas Jisoo yang dikenal sebagai salah satu bintang pop terbesar di dunia.

“Saya tidak pernah membayangkan hal itu akan terjadi pada selebritas papan atas dan bintang pop yang begitu terkenal,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian tim dari Amerika Serikat yang terlibat dalam proses pemotretan disebut telah menghentikan kerja sama dengan penyanyi tersebut.

Setelah Voortmans mengunggah video mengenai masalah itu di media sosial, informasi tersebut akhirnya sampai kepada tim Jisoo.