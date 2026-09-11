Desainer Leny Rafael Rayakan 25 Tahun Berkarya Lewat Sabagya

jpnn.com, JAKARTA - Desainer senior Leny Rafael merayakan 25 tahun berkarya di industri fashion Indonesia melalui acara spesial bertajuk Sabagya.

Dalam satu panggung, dia meluncurkan dua brand baru yaitu DW dan Wou Kids, sekaligus memperingati 10 Tahun Wou Batik.

"Sabagya artinya usaha yang membawa kesuksesan dan keberkahan. Karena kita mesti berjalan bersama," ungkap Leny Rafael, Jumat (11/9).

Di tengah perubahan dunia marketing dan gempuran fast fashion, Leny Rafael menekankan pentingnya konsistensi dan adaptasi.

"Perubahan dunia marketing dan fast fashion yang luar biasa sehingga kita dipacu terus berkarya dan eksistansi terus ada sampai sekarang," ucapnya.

Bagi Leny Rafael, momen paling berkesan adalah bertumbuh bersama Wou Batik.

Tidak hanya membuat karya tapi bagaimana membangun bisnis fashion yang terus ada dan berkelanjutan.

"Mbak Leny ini sosok yang luar biasa. 25 tahun berkarya itu butuh komitmen. Melalui DW dan Wou Batik, kami ingin mendukung agar karya-karya Indonesia bisa naik kelas dan punya daya saing. Kami percaya kalau kita berjalan bersama, hasilnya akan lebih besar," tambah Anton Wibowo selaku owner Wou Batik.