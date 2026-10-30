Desak Kepastian Kasus H. Sugianto, Madura Asli Sedarah Gelar Aksi Damai di Bareksrim
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Madura Asli Sedarah menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gerbang Utama Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, pada Jumat (30/10).
Aksi yang diikuti oleh sekitar 300 peserta ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait penanganan perkara yang melibatkan H. Sugianto, yang dinilai berlarut-larut tanpa kejelasan status hukum selama lebih dari 3 tahun 7 bulan.
Wakil Ketua Umum Madura Asli Sedarah Dadang Sanjaya menegaskan bahwa aksi massa ini sama sekali bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum atau kewenangan penyidik.
Sebaliknya, langkah ini diambil sebagai fungsi kontrol sosial dari masyarakat.
"Yang kami tuntut adalah kepastian hukum. Jika perkara memang memiliki dasar hukum yang cukup untuk dilanjutkan, kami meminta agar dijelaskan secara terbuka. Namun, apabila berdasarkan hasil penyidikan sudah tidak terdapat dasar yang cukup, kami meminta agar penghentian penyidikan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku," ujar Dadang Sanjaya di lokasi aksi.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan transparansi dan profesionalitas dari institusi penegak hukum.
Senada dengan Dadang Sanjaya, Ketua DPD DKI Madura Asli Sedarah H. Ahmad Nur mendesak Birowassidik Mabes Polri untuk memberikan penjelasan resmi dan terbuka mengenai perkembangan perkara tersebut.
Ketidakjelasan yang berlangsung bertahun-tahun ini dikhawatirkan dapat mencederai hak atas kepastian hukum bagi pihak terkait.
Aksi yang diikuti oleh sekitar 300 peserta dari Madura Asli Sedarah bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait penanganan perkara yang melibatkan H. Sugianto
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