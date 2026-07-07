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Desak Made Rita Tegaskan Ucapannya Bukan Sindiran: Pemerintah Tetap Dukung Atlet

Desak Made Rita Tegaskan Ucapannya Bukan Sindiran: Pemerintah Tetap Dukung Atlet
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Atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi. Foto: NOC Indonesia

jpnn.com - Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi akhirnya meluruskan berbagai spekulasi yang muncul terkait pernyataannya seusai merebut medali emas pada World Climbing Series Krakow 2026.

Peraih emas tersebut menegaskan ucapannya sama sekali bukan ditujukan untuk menyindir atau mengkritik pihak tertentu.

Menurut Desak, apa yang dia sampaikan sebelumnya semata-mata menggambarkan perjalanan dan tantangan yang dihadapinya selama mengikuti World Climbing Series 2026.

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Dia menyebut tantangan tersebut datang dari berbagai aspek, baik dari dalam diri maupun faktor di luar kendalinya, yang menjadi bagian dari perjuangannya hingga berhasil naik podium tertinggi.

"Melalui pernyataan tersebut, saya hanya ingin mengekspresikan determinasi dan resiliensi saya sebagai seorang atlet."

"Sebagai juara, saya percaya bahwa setiap tantangan harus dihadapi dengan semangat pantang menyerah dan dijadikan motivasi untuk terus memberikan penampilan terbaik," ujar Desak dalam keterangannya.

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Di tengah polemik yang berkembang, Desak juga meluruskan anggapan pemerintah kurang memberi perhatian kepada atlet. 

Dia menegaskan dukungan dari pemerintah selama ini terus mengalir dan menjadi faktor penting dalam perjuangan atlet Indonesia meraih prestasi di level internasional.

Atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, klarifikasi pernyataannya. Ia menegaskan tidak menyindir siapapun.

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