Desak Polisi Bongkar TPPO WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, Sahroni: Jebakan Jahat

jpnn.com - Polisi menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran di Rusia.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi sebelumnya mengatakan penyidikan perkara ini dilakukan oleh tim gabungan Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Polri, berawal dari laporan yang diterima pihak kepolisian.

Menanggapi pengungkapan kasus itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepolisian membongkar seluruh jaringan ilegal ini, termasuk pihak-pihak yang merekrut dan menjanjikan pekerjaan dengan iming-iming tertentu kepada para korban.

“Ini sangat memprihatinkan. Jangan sampai semakin banyak saudara-saudara kita tergiur janji pekerjaan dan penghasilan besar, tetapi ternyata justru dibawa ke situasi yang mengancam nyawa," kata Sahroni, Sabtu (14/11/2026).

Sahroni memahami bahwa kondisi ekonomi terkadang memaksa seseorang untuk mengambil kesempatan-kesempatan demi mencari uang.

Namun, kejadian yang menimpa WNI kali ini adalah scam, penipuan, dan merupakan pidana perdagangan orang. Terlebih lagi, ada kabar tentang WNI yang gugur setelah menjadi tentara bayaran di luar sana.

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"Karena itu, saya minta polisi bongkar sampai ke akar-akarnya praktik TPPO ini," ujar Sahroni.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menekankan bahwa penindakan harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang menjadi korban perekrutan ilegal dengan modus serupa.