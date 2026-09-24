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Desakan Ekonomi, Pengamen di Bandung Mencuri Motor, Babak Belur

Desakan Ekonomi, Pengamen di Bandung Mencuri Motor, Babak Belur
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Ilustrasi curanmor. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - KOTA BANDUNG - Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Sadangserang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung gagal setelah pelaku kepergok warga saat hendak membobol kunci motor, Rabu (23/9).

Satu pelaku berinisial IMD (22 tahun) ditangkap dan diamankan polisi, sedangkan rekannya RR melarikan diri dan kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kapolsek Coblong Kompol Deden Juandi membenarkan adanya penangkapan pelaku curanmor oleh warga tersebut.

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Deden menyebut pelaku langsung diamankan ke Mapolsek beserta alat bukti kejahatannya untuk menghindari amukan massa.

"Betul, tersangka berhasil diamankan oleh warga saat sedang beraksi kemarin. Satu pelaku berinisial IMD ini sudah kami tahan untuk proses penyidikan, sementara satu rekan lainnya, yakni RR, berhasil kabur dan saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)," kata Deden saat dikonfirmasi, Kamis (24/9).

Peristiwa bermula ketika pelaku bersama rekannya menyasar sebuah sepeda motor Yamaha Mio GT berwarna hitam tahun 2014 bernomor polisi D 2605 MD. Motor tersebut diketahui milik warga, yang terparkir di kawasan Pasirkaliki Reuma, Kelurahan Sadangserang.

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Pelaku yang tertangkap itu bertugas sebagai eksekutor yang merusak lubang kunci motor menggunakan kunci leter T.

Namun, belum sempat membawa kabur kendaraan incarannya, aksinya kepergok oleh warga sekitar yang langsung meneriakinya maling.

Aksi curanmor di Sadangserang, Bandung, gagal setelah pelaku kepergok warga saat membobol kunci motor. Satu pelaku ditangkap, rekannya kabur.

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