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Desakan Peralihan PPPK ke PNS Tanpa Tes Menguat, Lindungi ASN Senior

Desakan Peralihan PPPK ke PNS Tanpa Tes Menguat, Lindungi ASN Senior
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Ilustrasi demonstrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK beberapa waktu lalu. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Desakan peralihan PPPK ke PNS tanpa tes makin menguat.

Pemerintah pun diminta melindungi ASN senior khususnya PPPK.

Ketua Forum Komunikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (FKPPPK) Jawa Timur Nurul Hamidah mengatakan seharusnya pemerintah menerapkan peralihan PPPK ke PNS.

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Bukan pengangkatan PNS yang dibuka secara umum.

"Kawan-kawan PPPK menyampaikan perallihan tidak harus dites. Mereka bilang masa ASN tes untuk masuk ASN, lucu, dong," kata Nurul Hamidah kepada JPNN, Senin (28/9).

Nurul mengaku menerima banyak usulan dari rekan-rekannya sesama PPPK di berbagai wilayah tanah air.

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Usulannya semuanya mirip, yaitu prioritas masa kerja dan usia harus betul-betul diperhatikan pemerintah. 

Pemerintah mesti ingat PPPK yang sudah puluhan tahun mendedikasikan diri dan mencurahkan segalanya demi negara bila harus tersingkir atau dilewati oleh pegawai yang baru beberapa tahun mengabdi.

Desakan peralihan PPPK ke PNS tanpa tes terus disuarakan, ASN senior pun harus dilindungi

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