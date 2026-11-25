jpnn.com - Rasanya tidak sabar menunggu tanggal 11 Desember: terpilihnya wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Prof Mahfud MD-lah yang memundurkannya dua hari: kalau SU MPR dilaksanakan tanggal 9 Desember akan ribut karena melanggar UU.

Itu gara-gara Presiden Prabowo baru mengajukan nama cawapres Senin kemarin --yang berarti belum mencukupi 14 hari bila SU MPR dilaksanakan tanggal 9 Desember. "Syarat 14 hari adalah hari kerja. Berarti Sabtu dan Minggu tidak boleh dihitung," ujar Prof Mahfud.

Rupanya presiden memperhatikan pendapat Prof Mahfud. Pemilihan wapres pun diundur tanggal 11 Desember.

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OK-lah 11 Desember. Tapi tidak perlu ada voting. Tidak perlu ada penggalangan kekuatan. Tidak perlu MPR terbelah-belah. Tidak perlu kompor. Tidak perlu api. Sepakatilah siapa pun yang disepakati: Amran Sulaiman maupun Sugiono. Bagi Anda sama saja kan?

Yang penting cepat-cepatlah 11 Desember berlalu. Agar persoalan ekonomi bangsa segera tertangani. Ini sudah Desember ketiga. Jangan harus menunggu lagi sampai Desember keempat atau Desember kelabu.

Pun soal penyadapan dan makar. Cepat-cepatlah berakhir di pengadilan. Perkara itu bobot politiknya sangat kuat. Rakyat terlalu terseret ke persoalan politik --seolah perut bisa diisi dengan ambisi.

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Cepat-cepatlah ekonomi dapat porsi perhatian yang besar. Mungkin ada yang marah kalau Anda mengatakan ekonomi Indonesia sekarang ini sedang sakit. Tapi apakah ekonomi Indonesia cukup sehat? Akan banyak juga yang marah kalau Anda bilang begitu.

Berarti setidaknya sudah terasa gejala-gejala sakit itu. Bagi yang percaya dirinya tinggi gejala sakit itu biasanya diabaikan. Perasaannya tidak sakit apa pun. Bahwa badannya terasa lemas ditutup dengan semangat.