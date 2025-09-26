menu
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Desmosedici GP25 Hanya Milik Marc Marquez? Pengakuan Jujur dari Pecco Bagnaia

Desmosedici GP25 Hanya Milik Marc Marquez? Pengakuan Jujur dari Pecco Bagnaia

Desmosedici GP25 Hanya Milik Marc Marquez? Pengakuan Jujur dari Pecco Bagnaia
Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia. Foto: REUTERS/Pablo Morano.

jpnn.com - Francesco 'Pecco' Bagnaia tak sungkan mengakui dominasi rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez, sepanjang musim MotoGP 2025.

Menurutnya, hanya Marquez yang mampu menampilkan performa sempurna dengan motor Desmosedici GP25.

Bagnaia menyebut Marquez membalap seakan 'tanpa rival' dan sulit dikalahkan. 

Baca Juga:

Pujian Jujur Pecco Bagnaia

Tak heran, The Baby Alien kini tinggal selangkah lagi mengunci gelar Juara Dunia setelah mengoleksi 512 poin, unggul jauh 182 angka dari pesaing terdekatnya, Alex Marquez (Gresini Racing).

"Dia satu-satunya yang bisa mengendarai GP25 dengan performa 100 persen. Apa yang ia lakukan musim ini benar-benar luar biasa,” ucap juara MotoGP 2022 dan 2023 itu, dikutip dari Crash.

Performa Marquez vs Bagnaia

Sejauh ini, Marquez berhasil memenangi 11 balapan utama dan 14 sprint race dari total 16 seri.

Baca Juga:

Sebaliknya, Bagnaia justru kesulitan mempertahankan konsistensi. Satu-satunya momen ketika dia finis di depan Marquez hanyalah di GP Amerika Serikat, itu pun karena Marquez mengalami kecelakaan.

Sulit Menjinakkan GP25

Tak hanya Bagnaia, pembalap Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio, yang juga menggunakan motor GP25, mengalami kesulitan serupa.

