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Dessert Premium Makin Diminati, Couverture Jadi Pilihan Chef

Dessert Premium Makin Diminati, Couverture Jadi Pilihan Chef
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Salah satu bahan yang menjadi standar dalam dessert premium adalah cokelat couverture, yaitu cokelat dengan kandungan cocoa butter yang lebih tinggi dibandingkan cokelat biasa. Foto dok. Callebaut

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan tren kuliner membuat dessert tidak lagi sekadar menjadi hidangan penutup. Konsumen kini makin memperhatikan perpaduan rasa, tekstur, tampilan, hingga kualitas bahan baku yang digunakan.

Perubahan tersebut ikut mendorong berkembangnya pasar dessert premium, termasuk berbagai olahan berbasis cokelat.

Sejumlah kreasi, bahkan sempat menjadi tren dalam beberapa waktu terakhir, seperti Pistachio Knafeh Chocolate atau Dubai Chocolate, Crookie yang memadukan croissant dan cookie, hingga London Layer Cake dengan lapisan chocolate sponge cake, salted caramel, dan dark chocolate ganache.

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Tren tersebut menunjukkan bahwa konsumen tidak lagi hanya mempertimbangkan tampilan dessert, tetapi juga karakter rasa dan tekstur yang ditawarkan.

Secara global, pasar cokelat premium juga diperkirakan terus berkembang. Berdasarkan laporan Grand View Research, nilai pasar premium chocolate dunia diproyeksikan mencapai USD40,6 miliar pada 2030 dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 4,3 persen sepanjang 2025-2030.

Pertumbuhan pasar antara lain ditopang popularitas artisan chocolate, perkembangan budaya kafe, serta meningkatnya minat terhadap produk berbahan kakao berkualitas tinggi.

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Managing Director ASEAN Barry Callebaut Group Ciptadi Sukono mengatakan perubahan selera konsumen turut memengaruhi standar yang diterapkan pelaku industri pastry dan bakery.

Menurut dia, konsumen saat ini tidak hanya mencari dessert yang enak, tetapi juga memperhatikan konsistensi rasa dan teksturnya.

Dessert premium makin diminati, couverture jadi pilihan chef karena memiliki kandungan cocoa butter lebih tinggi dibandingkan cokelat biasa

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