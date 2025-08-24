Dessy Ayutrisna: Dari Ibu Rumah Tangga ke Panggung Politik, Dukungan Keluarga Energi Utama

jpnn.com, JAKARTA - Tidak pernah terpikir di benak Dessy Ayutrisna yang akrab disapa Cece Dessy untuk terjun ke dunia politik. Setelah resmi menikah dengan Muhammad Irwansyah pada 2007 silam, Dessy praktis mengabdikan dirinya sebagai ibu rumah tangga.

Menurutnya, menjadi ibu rumah tangga adalah tugas mulia. Namun, takdir membawanya ke dunia politik pada 2024, saat dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak ayah mertua dan suaminya, sebagai wakil rakyat di DPRD Pangkalpinang.

”Ayah mertua saya Sofyan Rebuin adalah mantan wali kota Pangkalpinang 1993-1998, lalu, terpilih lagi pada 1998-2003. Tahun 2013-2018 suami saya menjadi wali kota Pangkalpinang,” tuturnya dalam bincang media, Sabtu (23/8).

Tak heran, saat dirinya diberi kepercayaan oleh PDI Perjuangan (PDIP) untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota Pangkalpinang, tawaran itu langsung dibarengi dukungan penuh dari seluruh keluarga besar.

Dia mengungkapkan, bukan hanya keluarga inti yang mendukung, keluarga besar kedua belah pihak memberikan motivasi agar wanita berdarah Tionghoa-Melayu itu maju pencalonan.

"Awalnya saya sempat ragu, apakah bisa memenuhi ekspektasi partai dan juga warga Pangkalpinang, tetapi dukungan penuh keluarga besar membuat saya makin yakin," terangnya.

Tidak hanya itu, seluruh keluarga pun siap turun tangan membantu perjuangannya, apalagi, anak-anaknya mendukung. Mereka mendukung penuh pencalonan Dessy sehingga menambah energi positif ibu dua orang anak yang gemar jogging, yoga, dan pilates itu.

Politikus PDIP itu akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatan legislatif DPRD Pangkalpinang dan meneruskan pengabdiannya di eksekutif sebagai calon wali kota Pangkalpinang berpasangan dengan Saparudin.