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Desta Kembali Jalani Operasi, Ini Sebabnya

Desta Kembali Jalani Operasi, Ini Sebabnya
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Desta saat hendak menjalani operasi. Foto: Instagram/desta80s

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus komedian, Desta kembali menjalani operasi setelah mengalami cedera pada bagian mata akibat terkena bola padel.

Kali ini, dia mengatakan operasi yang dijalani berfokus pada penyedotan darah beku di lensa mata.

Momen tersebut dibagikan Desta melalui akun miliknya di Instagram pada Selasa (21/7).

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Dia memperlihatkan suasana ketika hendak menjalani operasi di salah satu rumah sakit.

"Finally tindakan operasi sedot darah beku di lensa mata akan segera dilakukan. Minggu lalu setelah observasi diputuskan belum bisa tindakan sambil menunggu darah turun sendiri dan beku sehingga bisa luruh diserap dan hilang sendiri, karena dengan pertimbangan saat awal itu mata masih ada pendarahan, dioperasi bisa memicu pendarahan baru," ungkap Desta.

"Jadi setelah seminggu observasi, ternyata kondisi sekarang darah beku di lensa mata masih menghalangi dan belum luruh, sehingga harus dibersihkan dengan tindakan operasi. Doakan ya guys. Deg-degannya sih ada," lanjut mantan drummer Clubeighties itu.

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Setelah beberapa saat, Desta mengabarkan bahwa operasi yang dijalaninya berjalan lancar.

Meski demikian, dia masih harus menjalani masa pemulihan setelah operasi.

Presenter sekaligus komedian, Desta kembali menjalani operasi setelah mengalami cedera pada bagian mata akibat terkena bola padel.

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