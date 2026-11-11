Desta Ungkap Alasan Terima Kerja Sama dengan KKP

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Deddy Mahendra Desta memberikan respons di tengah sorotan publik mengenai kerja sama The Dudas Minus One bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Melalui akun di Instagram, dia menyinggung soal prinsip hidup yang diajarkan orang tuanya sedari dulu.

Desta menegaskan prinsip tersebut bakal terus diterapkan dan wariskan kepada anak-anaknya.

"Papa (almarhum) dan mama saya mengajari untuk jangan pernah menerima atau mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Dan itu selalu akan saya terapkan sampai seumur hidup saya, apalagi ke anak-anak saya," ungkap Desta, Rabu (11/11).

Mantan drummer Clubeighties itu menegaskan bahwa seluruh pekerjaan yang dijalaninya dilakukan secara profesional.

Menurut Desta, bayaran tersebut juga sesuai dengan standar rate card yang berlaku, baik untuk kerja sama pribadi maupun melalui kolaborasi bersama The Dudas Minus One.

Mantan suami Natasha Rizky itu pun membantah mengenai isu bayaran endorsement yang mencapai angka miliaran rupiah untuk satu buah konten.

"Saya bekerja profesional sebagai talent sesuai rate card saya sama dengan brand apa pun yang pernah bekerja sama dengan saya pribadi mau pun @thedudasminusone_. Jumlah angka yang saya terima pribadi dengan kewajiban pekerjaan yang saya lakukan (bukan untuk satu konten saja) tentu tidak seperti jumlah angka fantastis yang beredar," ucap Desta.