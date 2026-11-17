jpnn.com, JAKARTA - Presenter Desta Mahendra mengungkap alasan dirinya sepakat mengembalikan honor kerja sama The Dudas Minus One dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurut Desta, pertanyaan putri Desta Mahendra mengenai halal atau haramnya nafkah keluarga.

Pertanyaan itu mencuat setelah heboh pembayaran proyek KKP bersama The Dudas Minus One yang mencapai Rp 14,7 miliar.

Desta mengatakan bahwa pertanyaan sang putri membuatnya kembali memikirkan persoalan honor yang diterimanya.

Hal tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan dirinya bersama Ariel NOAH dan Gading untuk mengambil keputusan bersama.

"Itu juga yang buat saya sama Gading sama Ariel akhirnya sepakat ketika memutuskan untuk honor kita yang kita terima kita salurkan ke masyarakat," kata Desta, saat jumpa pers di Jakarta, Senin (16/11).

Sementara itu, Ariel menjelaskan bahwa pengalihan dana tidak hanya mencakup honor pribadi, tetapi seluruh dana yang diterima dari kerja sama yang kini menjadi sorotan publik. Dia menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka.

"Kami memutuskan untuk menyalurkan kembali seluruh dana yang kami terima dari kerja sama yang menjadi sorotan saat ini, termasuk honor pribadi kami, untuk disalurkan sebagai bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Ariel.