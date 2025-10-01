Destinasi Premium Bali Bertambah, Hotel Ultra Mewah Dibangun di New Kuta Golf
jpnn.com, BALI - Pulau Dewata kembali menambah daftar destinasi eksklusif dengan hadirnya proyek baru yang digarap PT Intra Golflink Resorts Tbk.
Perusahaan ini resmi memulai pembangunan luxury boutique hotel yang akan dikelola jaringan internasional Banyan Tree, salah satu brand perhotelan paling prestisius di dunia.
Berlokasi di kawasan bergengsi New Kuta Golf, Badung, hotel ini dirancang untuk menjadi ikon baru dengan pemandangan langsung ke Samudera Hindia.
Tak sekadar tempat menginap, properti ini menawarkan pengalaman ultra luxury yang diyakini bakal menaikkan standar layanan pariwisata bintang lima di Bali.
Hotel berdiri di atas lahan 5,1 hektare dengan 70 unit villa eksklusif. Setiap villa memiliki luas rata-rata 200 meter persegi, memberi kenyamanan dan privasi total bagi tamu.
Proyek ini ditargetkan beroperasi penuh pada 2027, dengan harga jual rata-rata Rp10 juta per malam, langsung menempatkannya di segmen ultra luxury hospitality Indonesia.
Selain menyasar wisatawan premium, kehadiran Banyan Tree di New Kuta Golf diperkirakan akan membuka lapangan kerja baru, memperkuat ekosistem pariwisata Bali, serta menambah pendapatan daerah.
Pemerintah Kabupaten Badung sendiri telah memberi dukungan penuh terhadap pembangunan hotel ini sebagai contoh kolaborasi swasta dan lokal yang saling menguntungkan.
Bali bakal punya hotel ultra mewah baru Banyan Tree di New Kuta Golf, target buka 2027 dengan 70 villa eksklusif.
