Destinator dan XForce Edisi 55 Tahun, Senjata Spesial Mitsubishi di IIMS 2026
jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Motors kembali menegaskan eksistensinya di Indonesia lewat ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran.
Bukan sekadar pamer lini produk, PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menjadikan momen IIMS 2016, sebagai perayaan 55 tahun perjalanan Mitsubishi di tanah air, dengan menghadirkan dua model edisi spesial.
Model itu ialah Mitsubishi Destinator 55th Anniversary Edition dan Mitsubishi Xforce 55th Anniversary Edition.
Keduanya dirancang sebagai simbol kedewasaan merek, sekaligus bukti bahwa Mitsubishi terus berinovasi mengikuti kebutuhan konsumen Indonesia yang kian beragam.
Destinator 55th Anniversary Edition tampil sebagai SUV premium dengan sentuhan eksklusif.
Balutan warna Quartz White Pearl two-tone dipadukan emblem hitam khusus, floor mat edisi 55 tahun, serta fitur e-Mirror yang terintegrasi Digital Video Recorder (DVR).
Kombinasi itu menegaskan karakter Destinator sebagai kendaraan berkelas yang mengutamakan kenyamanan, teknologi, dan prestise.
Sementara itu, Xforce 55th Anniversary Edition menyasar konsumen muda dan urban.
