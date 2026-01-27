Destinator Dilengkapi Fitur Mitsubishi Connect, Berikut Sederet Manfaatnya
jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Destinator tak sekadar hadir sebagai SUV tujuh penumpang dengan desain elegan dan performa bertenaga.
Di balik tampilannya, Mitsubishi menyematkan teknologi konektivitas bernama Mitsubishi Connect, yang menjadi jembatan antara kendaraan dan smartphone pemiliknya.
Dirancang untuk keluarga modern yang aktif dan dinamis, Mitsubishi Connect mengandalkan sistem berbasis cloud yang memungkinkan pemantauan dan pengendalian kendaraan tanpa batas jarak.
Teknologi saat ini tersedia pada Mitsubishi Destinator varian Ultimate dan menjadi salah satu nilai jual utamanya di era kendaraan terkoneksi.
Melalui Mitsubishi Connect, aspek keselamatan menjadi prioritas.
Fitur SOS/Emergency Assistance (eCall) memungkinkan pengemudi menghubungi bantuan darurat hanya dengan satu sentuhan.
Sistem Automatic Collision Notification juga akan secara otomatis mengirimkan notifikasi bantuan ketika terjadi kecelakaan.
Lalu, Roadside Assistance (bCall) siap membantu saat kendaraan mengalami kendala teknis di jalan.
