Destry Damayanti Sah Jadi Gubernur BI, Perry Warjiyo Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan ucapan selamat secara pribadi atas disahkannya Destry Damayanti sebagai Gubernur BI periode 2026-2031 dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (1/9).

Bersamaan dengan itu, Perry juga menyampaikan selamat kepada jajaran Dewan Gubernur BI yakni Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior, dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur.

"Selamat atas terpilihnya Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior, dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur, untuk periode 2026-2031," kata Perry melalui keterangan tertulis.

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Perry menaruh harapan besar agar kepemimpinan bank sentral yang baru tersebut mampu memperkuat mandat Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas d di tengah tantangan global.

"Turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di tengah gejolak global yang masih berlanjut," ujar Perry menjelaskan.

Pernyataan tersebut kemudian diakhiri dengan doa untuk keberlangsungan tugas Bank Indonesia dalam mengawal perekonomian negara.

"Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungan bagi Bank Indonesia dalam menjalankan mandatnya bagi kemajuan perekonomian nasional," katanya menambahkan.

Sebelumny, Perry Warjiyo, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Indonesia pada Senin (27/7).