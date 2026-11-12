Desy Ratnasari Ternyata Punya Trauma Terhadap Ruang Operasi

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Desy Ratnasari ternyata memiliki trauma mendalam terhadap ruang operasi.

Dia mengatakan trauma tersebut bermula sejak kecil karena dirinya harus menjalani operasi akibat tumor.

"Dulu (tumor) di kepala saya," kata Desy Ratnasari saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Menurut politikus PAN itu, dirinya sejak kelas 6 SD hingga SMA sudah sering keluar masuk rumah sakit.

Sebab, Desy Ratnasari pernah menderita tumor di beberapa bagian tubuh, mulai dari kepala, payudara, rahim, hingga ovarium.

"Dari kecil sudah biasa bau ruang operasi," jelas pelantun Tenda Biru itu.

Kejadian berulang pada masa kecil tersebut ternyata membuat Desy Ratnasari cukup trauma dengan ruang operasi.

Dia mengakui sangat takut dengan suasana, bau, hingga suara peralatan bedah. Trauma itu bahkan sempat memengaruhi dirinya saat harus menjalani operasi caesar ketika melahirkan putrinya, Naswa.