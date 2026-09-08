Detail Pagu Anggaran Rp 49,80 Triliun untuk Rencana Kerja Kemenkeu
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyusun Rencana Kerja TA 2027 dengan fokus mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan kegiatan strategis melalui lima program utama.
Kelima program tersebut dirancang untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam mengawal delapan klaster PKPN.
Adapun di antaranya kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, penurunan kemiskinan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, serta ekonomi kerakyatan dan desa.
Pelaksanaan prioritas tersebut diperkuat dengan berbagai enabler, antara lain pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Program pertama difokuskan pada Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi dengan pagu murni Rp 76,06 miliar.
Pagu program ini menjadi Rp 340,92 miliar setelah mendapat tambahan atribusi dari program dukungan sebesar Rp 264,86 miliar.
Fokus utamanya mencakup harmonisasi aturan untuk mendorong investasi dan hilirisasi industri strategis.
Program ini juga mengatur dampak ekspor, nilai pabean, PNBP telekomunikasi, hingga kerja sama internasional.
Kemenkeu akan mengalokasikan pagu anggaran Rp 49,80 triliun untuk menjalankan lima program utama untuk mendukung APBN sehat.
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