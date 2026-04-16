Detect Me jadi Inovasi Pendeteksi Dini Kesehatan Ibu Hamil & Janin

jpnn.com, JAKARTA - Angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi, dengan angka 140 kematian per 100 ribu kelahiran hidup.

Angka itu menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara.

Detect Me diperkenalkan sebagau perangkat pemantauan janin mandiri — sebuah alat yang bisa digunakan ibu hamil sendiri di rumah, tanpa harus menunggu jadwal kunjungan bidan.

Associate Professor di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran dan peneliti utama Restuning Widiasih mengatakan data yang direkam alat ini langsung tersinkronisasi ke aplikasi mobile, lalu diteruskan ke platform web yang bisa dipantau secara real-time oleh tenaga kesehatan di puskesmas maupun bidan desa.

“Jika terdeteksi anomali, intervensi medis dapat segera dilakukan, memperkecil risiko keterlambatan hingga angka kematian ibu dan bayi,” ungkap Restuning saat menjadi pembicara di event Inovasi, Data, Ekonomi (IDE) Katadata Future Forum 2026, yang digelar di Djakarta Theatre, Jakarta, Rabu (15/4).

Detect Me lahir dari proyek riset bernama ULTRALIGHT. Proyek ini melibatkan tujuh institusi dari Indonesia dan Australia, mulai dari Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Telkom University, Poltekkes Kemenkes Kupang, Rumah Sakit Hasan Sadikin, hingga University of Newcastle Australia.

Lokasi penelitiannya pun sengaja dipilih di titik-titik paling rentan: Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan komunitas imigran pengungsi di Australia.

Menurut Restuning, proyek ini berbicara jujur soal tantangan yang dihadapi dalam penggunaan Detect Me.