Deteksi Dini hingga Teknologi Genetik Dorong Pencegahan Dini Risiko Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. menegaskan deteksi dini menjadi strategi krusial mengendalikan diabetes.

Menurut Nadia, sebagian besar pasien baru mengetahui status kesehatannya setelah komplikasi serius mulai muncul di tubuh mereka.

Padahal, berbagai risiko komplikasi tersebut dapat dicegah jika faktor pemicunya dikenali lebih awal melalui penanganan tepat.

Oleh karena itu, pemerintah secara aktif mendorong warga memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) guna skrining penyakit tidak menular.

"Pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat membantu masyarakat mengenali faktor risiko lebih awal, sehingga langkah pencegahan maupun intervensi dapat dilakukan secara lebih optimal," ujar Nadia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Transformasi layanan kesehatan nasional kini tengah memfokuskan penguatan pada aspek promotif serta preventif secara menyeluruh.

Peningkatan kesadaran skrining rutin diyakini mampu menekan risiko komplikasi sekaligus menjaga kualitas hidup warga.

Selain deteksi dini, pemenuhan nutrisi yang tepat juga memegang peranan vital dalam pengelolaan diabetes.