menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Kesehatan » Deteksi Dini hingga Teknologi Genetik Dorong Pencegahan Dini Risiko Diabetes

Deteksi Dini hingga Teknologi Genetik Dorong Pencegahan Dini Risiko Diabetes

Deteksi Dini hingga Teknologi Genetik Dorong Pencegahan Dini Risiko Diabetes
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Media Discussion Kalbe Dukung Pencegahan Diabetes melalui Deteksi Dini, Nutrisi Tepat, hingga Solusi Kesehatan Personal. Foto; Tim Kalbe

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. menegaskan deteksi dini menjadi strategi krusial mengendalikan diabetes.

Menurut Nadia, sebagian besar pasien baru mengetahui status kesehatannya setelah komplikasi serius mulai muncul di tubuh mereka.

Padahal, berbagai risiko komplikasi tersebut dapat dicegah jika faktor pemicunya dikenali lebih awal melalui penanganan tepat.

Baca Juga:

Oleh karena itu, pemerintah secara aktif mendorong warga memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) guna skrining penyakit tidak menular.

"Pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat membantu masyarakat mengenali faktor risiko lebih awal, sehingga langkah pencegahan maupun intervensi dapat dilakukan secara lebih optimal," ujar Nadia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Transformasi layanan kesehatan nasional kini tengah memfokuskan penguatan pada aspek promotif serta preventif secara menyeluruh.

Baca Juga:

Peningkatan kesadaran skrining rutin diyakini mampu menekan risiko komplikasi sekaligus menjaga kualitas hidup warga.

Selain deteksi dini, pemenuhan nutrisi yang tepat juga memegang peranan vital dalam pengelolaan diabetes.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan menegaskan deteksi dini menjadi strategi krusial mengendalikan diabetes.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI