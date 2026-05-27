menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Kesehatan » Deteksi Kesehatan Dini, Dexa Group Gelar Cek Segitiga di Cirebon

Deteksi Kesehatan Dini, Dexa Group Gelar Cek Segitiga di Cirebon

Deteksi Kesehatan Dini, Dexa Group Gelar Cek Segitiga di Cirebon
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dexa Group menggelar Cek Segitiga untuk pertama kalinya di Cirebon. Foto dok Dexa Group

jpnn.com, CIREBON - Dexa Group, melalui Dharma Dexa mendukung program prioritas Kementerian Kesehatan dengan menggelar Cek Segitiga untuk pertama kalinya di Cirebon.

Sebanyak 582 warga mengikuti skrining tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara gratis di Stadion Bima, pada Minggu (24/5). Hasilnya: 62,7 persen terdeteksi berisiko tinggi penyakit tidak menular.

Rinciannya, 40,5% mengalami hipertensi, 31,6% kadar kolesterol tinggi, dan 14,1% terindikasi diabetes. Kelompok usia 41 hingga 60 tahun mendominasi peserta.

Baca Juga:

Dokter Umum RS Mitra Plumbon Cirebon, dr. Ruhil S, menyebut temuan ini mencerminkan pola yang dia temui di ruang perawatan setiap harinya.

"Di rumah sakit kami cukup sering menemukan pasien yang sebelumnya tidak mengetahui memiliki hipertensi atau diabetes, tetapi sudah datang dengan komplikasi seperti stroke, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Karena itu skrining kesehatan menjadi penting untuk deteksi dini," ujarnya.

Dia menambahkan pola makan sehari-hari sebagai akar masalah yang berulang.

Baca Juga:

"Banyak peserta memiliki pola konsumsi tinggi garam, makanan cepat saji, hingga asupan gula berlebih. Kondisi ini berkaitan langsung dengan risiko hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes," jelasnya.

Sales Director OGB-Zeta PT Dexa Medica, Jopie Johansyah, mengatakan angka capaian CKG Cirebon itulah yang mendorong keputusan untuk hadir di kota ini.

Dexa Group berencana memperluas program ini ke lebih banyak kota, sejalan dengan target pemerintah meningkatkan cakupan kesehatan preventif nasional.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI