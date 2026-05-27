Deteksi Kesehatan Dini, Dexa Group Gelar Cek Segitiga di Cirebon

jpnn.com, CIREBON - Dexa Group, melalui Dharma Dexa mendukung program prioritas Kementerian Kesehatan dengan menggelar Cek Segitiga untuk pertama kalinya di Cirebon.

Sebanyak 582 warga mengikuti skrining tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara gratis di Stadion Bima, pada Minggu (24/5). Hasilnya: 62,7 persen terdeteksi berisiko tinggi penyakit tidak menular.

Rinciannya, 40,5% mengalami hipertensi, 31,6% kadar kolesterol tinggi, dan 14,1% terindikasi diabetes. Kelompok usia 41 hingga 60 tahun mendominasi peserta.

Dokter Umum RS Mitra Plumbon Cirebon, dr. Ruhil S, menyebut temuan ini mencerminkan pola yang dia temui di ruang perawatan setiap harinya.

"Di rumah sakit kami cukup sering menemukan pasien yang sebelumnya tidak mengetahui memiliki hipertensi atau diabetes, tetapi sudah datang dengan komplikasi seperti stroke, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Karena itu skrining kesehatan menjadi penting untuk deteksi dini," ujarnya.

Dia menambahkan pola makan sehari-hari sebagai akar masalah yang berulang.

"Banyak peserta memiliki pola konsumsi tinggi garam, makanan cepat saji, hingga asupan gula berlebih. Kondisi ini berkaitan langsung dengan risiko hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes," jelasnya.

Sales Director OGB-Zeta PT Dexa Medica, Jopie Johansyah, mengatakan angka capaian CKG Cirebon itulah yang mendorong keputusan untuk hadir di kota ini.