Detektif Jubun Perkuat Analisis Kriminal di Redaksi Media

jpnn.com, JAKARTA - Investigator kondang Detektif Jubun ditunjuk sebagai analis kriminal pada redaksi sebuah media untuk memperkuat analisis dan edukasi mengenai perkembangan kriminalitas.

Penunjukan tersebut dilakukan melalui pelantikan yang dipimpin Ari Sapari selaku pemimpin redaksi media yang befokus pada kriminal dan hukum itu.

Kabar pelantikan praktisi investigasi swasta itu dipublikasikan pada 21 Oktober 2026. Dalam peran barunya, Jubun diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai berbagai kasus kriminal, mulai dari kejahatan konvensional hingga tindak pidana berbasis teknologi digital.

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Pengalamannya dalam investigasi swasta menjadi bekal untuk mengulas modus kejahatan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko kriminalitas.

Jubun diketahui memiliki pengalaman menangani berbagai persoalan investigasi, seperti dugaan perselingkuhan, penipuan, penggelapan, penelusuran latar belakang individu, hingga investigasi digital.

Pengalaman tersebut membentuk pendekatan yang mengutamakan ketelitian, pembacaan pola, dan pemeriksaan informasi sebelum menarik kesimpulan.

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Menanggapi penunjukan tersebut, Jubun mengatakan jabatan Analis Kriminal merupakan tanggung jawab profesional yang harus dijalankan dengan integritas.

Dia menyatakan akan berfokus pada penyampaian analisis objektif dan berbasis fakta untuk membantu masyarakat memahami berbagai modus kejahatan.