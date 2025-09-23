Detektif Jubun Ungkap Penipuan Bermodus Phishing di Kasus Asmara Abigail
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Asmara Abigail dilaporkan mengalami kerugian puluhan juta rupiah setelah menjadi korban phishing yang mengatasnamakan perusahaan jasa pengiriman J&T.
Peristiwa ini memicu kekhawatiran soal keamanan digital, bahkan di kalangan selebritas yang dinilai cukup akrab dengan teknologi. Penipuan dilakukan dengan menyebarkan tautan palsu yang dikirim melalui pesan singkat kepada korban.
Detektif swasta Indonesia, Jubun membenarkan maraknya modus tersebut. Menurutnya, kasus Asmara Abigail termasuk bentuk social engineering, di mana pelaku menyamar sebagai pihak resmi untuk mendapatkan data pribadi.
“Pelaku kirim link palsu, lalu minta korban mengisi data pribadi. Dari situ mereka bisa masuk ke akun dan melakukan transaksi,” jelas detektif Jubun.
Dalam banyak kasus, data yang diminta mencakup nama, alamat, nomor ponsel, hingga kode OTP. Begitu informasi tersebut diperoleh, pelaku bisa mengeksekusi transaksi hanya dalam hitungan menit.
“Biasanya korban sadar setelah uangnya berpindah tangan,” tambah Jubun.
Dia menegaskan, langkah cepat menjadi kunci untuk meminimalisir kerugian.
“Tiga jam pertama sangat penting. Segera blokir kartu, hubungi pihak bank, dan lapor ke polisi, khususnya Unit Siber,” kata Jubun.
Artis Asmara Abigail jadi korban phishing link palsu jasa pengiriman, rugi puluhan juta rupiah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gandeng Asmara Abigail, J&T Edukasi Masyarakat Waspada Penipuan Digital Lewat Kampanye 3C
- 10 Tahun Berkiprah, J&T Express Hadirkan Layanan Logistik Cepat dan Dapat Diandalkan
- Soroti Kasus Lisa Mariana, Detektif Jubun: Tes DNA Penting untuk Cegah Fitnah dan Jaga Reputasi
- Detektif Jubun Beber Seluk Beluk Bisnis Private Investigator di Indonesia
- Detektif Jubun Ungkap Perjalanan 17 Tahun Kariernya Lewat Buku
- Segera Tayang di Bioskop, Film Muslihat Rilis Official Poster dan Trailer