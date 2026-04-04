Detik-detik 4 Pekerja Bangunan Tewas Seusai Terjatuh pada Jumat Kliwon

Olah TKP lokasi 4 pekerja bangunan tewas di Jalan TB Simatupang RT 02/RW 02, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (3/4/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

jpnn.com - JAKARTA – Empat pekerja bangunan tewas sesuai terjatuh saat bekerja pada sebuah proyek di Jalan TB Simatupang RT 02/RW 02, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat Kliwon, 3 April 2026.

Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan terkait penyebab jatuhnya empat pekerja pada proyek bangunan bertingkat tersebut.

"Tim penyidik telah melakukan olah TKP secara mendalam serta memeriksa sejumlah saksi mata guna mengumpulkan bukti-bukti primer di lokasi kejadian," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/4).

Budi menyebutkan kecelakaan yang menewaskan empat orang tersebut terjadi ketika para pekerja sedang membersihkan penampungan air yang berada di lokasi proyek.

“Terjadi kecelakaan kerja di proyek bangunan di Jagakarsa saat proses pengurasan penampungan air,” katanya.

Adapun empat korban meninggal dunia masing-masing berinisial YN (32), MW (62), TS (63), dan MF (19).

Sementara itu, tiga pekerja lainnya, yakni U (41), AJ (37), dan S (63), mengalami sesak napas dan saat ini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.

Berdasarkan keterangan saksi, terungkap detik-detik jatuhnya sejumlah pekerja bangunan dimaksud.

Berikut ini detik-detik empat pekerja bangunan tewas saat bekerja di proyek di Jalan TB Simatupang.

