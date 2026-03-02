Detik-Detik Aksi Pria Mengaku Kasat Narkoba Polda Metro Tipu Korban Terekam CCTV, Lihat
jpnn.com, JAKARTA - Seorang pengemudi ojek pangkalan menjadi korban pencurian sepeda motor setelah diperdaya pria yang mengaku sebagai Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polda Metro Jaya.
Insiden yang diduga melibatkan modus hipnotis ini terjadi di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (27/2) malam.
Kanit Reskrim Polsek Kramat Jati, AKP Fadoli, mengonfirmasi bahwa pelaku melancarkan aksinya dengan dalih sedang mengejar target operasi narkoba. Pelaku menjanjikan bayaran sebesar Rp 300 ribu agar korban bersedia mengantarnya.
"Terduga pelaku minta diantar ke Polsek Makasar dan mengaku sebagai Kasat Narkoba Polda Metro Jaya sedang menangkap pelaku narkoba. Pelaku akan membayar ongkos ojek kepada korban sebesar Rp 300 ribu," jelas Kanit Reskrim Polsek Kramat Jati AKP Fadoli saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.
Peristiwa tersebut bermula saat korban bertemu terduga pelaku yang mengaku sebagai Kasat Narkoba dari Polda Metro Jaya dan sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.
"Tergiur dengan ongkos yang cukup besar, korban kemudian bersedia mengantar pelaku," ujar Fadoli.
Setibanya di Polsek Makasar, pelaku kembali meminta korban melanjutkan perjalanan ke Gang Langgar, Kramat Jati, dengan alasan target penangkapan berada di lokasi tersebut. Korban pun kembali menuruti permintaan tersebut.
Sesampainya di Jalan Langgar RT 004/010, Kelurahan Kramat Jati, pelaku kembali melancarkan aksinya.
Seorang pengemudi ojek pangkalan menjadi korban pencurian sepeda motor setelah diperdaya pria yang mengaku sebagai Kasat Narkoba Polda Metro Jaya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Catut Nama Kasat Narkoba Polda Metro, Pria di Kramat Jati Bawa Kabur Motor Tukang Ojek
- Polres Ciamis Bekuk Komplotan Curanmor yang Kerap Beraksi di Lingkungan Masjid
- Sindikat Curanmor 41 TKP Terbongkar, Korban Bisa Ambil Motornya di Polda Kepri
- Pelaku Curanmor di Gropet Jakbar Digulung Polisi, Ini Penampakan 2 Sepeda Motor yang Dicuri
- Polrestabes Bandung Gulung 21 Tersangka Pencurian, 16 Kasus Terungkap dalam Dua Pekan
- Polisi Kembalikan 90 Motor Curian di Kota Bandung, Pemilik Bisa Klaim di Polda Jabar