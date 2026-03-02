Detik-Detik Aksi Pria Mengaku Kasat Narkoba Polda Metro Tipu Korban Terekam CCTV, Lihat

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pengemudi ojek pangkalan menjadi korban pencurian sepeda motor setelah diperdaya pria yang mengaku sebagai Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polda Metro Jaya.

Insiden yang diduga melibatkan modus hipnotis ini terjadi di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (27/2) malam.

Kanit Reskrim Polsek Kramat Jati, AKP Fadoli, mengonfirmasi bahwa pelaku melancarkan aksinya dengan dalih sedang mengejar target operasi narkoba. Pelaku menjanjikan bayaran sebesar Rp 300 ribu agar korban bersedia mengantarnya.

"Terduga pelaku minta diantar ke Polsek Makasar dan mengaku sebagai Kasat Narkoba Polda Metro Jaya sedang menangkap pelaku narkoba. Pelaku akan membayar ongkos ojek kepada korban sebesar Rp 300 ribu," jelas Kanit Reskrim Polsek Kramat Jati AKP Fadoli saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

Peristiwa tersebut bermula saat korban bertemu terduga pelaku yang mengaku sebagai Kasat Narkoba dari Polda Metro Jaya dan sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

"Tergiur dengan ongkos yang cukup besar, korban kemudian bersedia mengantar pelaku," ujar Fadoli.

Setibanya di Polsek Makasar, pelaku kembali meminta korban melanjutkan perjalanan ke Gang Langgar, Kramat Jati, dengan alasan target penangkapan berada di lokasi tersebut. Korban pun kembali menuruti permintaan tersebut.

Sesampainya di Jalan Langgar RT 004/010, Kelurahan Kramat Jati, pelaku kembali melancarkan aksinya.