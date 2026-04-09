Detik-detik Alat Peraga Ujian Praktik Sains Meledak, Siswa SMP di Siak Tewas

Detik-detik Alat Peraga Ujian Praktik Sains Meledak, Siswa SMP di Siak Tewas

Detik-detik Alat Peraga Ujian Praktik Sains Meledak, Siswa SMP di Siak Tewas
Kasatreskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos bersama tim saat melakukan olah TKP kasus ledakan alat peraga ujian praktik sains kelas IX SMP Sains Tahfizh Islamic Center Siak. Foto:Source for JPNN

jpnn.com - SIAK - Seorang siswa kelas IX SMP Sains Tahfizh Islamic Center Siak, Provinsi Riau, berinisial MA (15) meninggal dunia usai mengalami kecelakaan saat mengikuti ujian praktik sains di lingkungan sekolah, Rabu (8/4/2026).

Peristiwa tragis tersebut terjadi sekitar pukul 10.30 WIB di lapangan upacara SMP Sains Tahfizh Islamic Center yang berlokasi di Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak.

Kasatreskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan korban terkena ledakan saat kegiatan ujian praktik sains tengah berlangsung dan diikuti beberapa kelompok siswa.

Setiap kelompok beranggotakan sekitar sembilan orang dan diminta memperagakan hasil karya sains yang telah mereka buat.

Ketika giliran kelompok korban, MA disebut meminta rekan-rekannya menjauh dari lokasi peragaan.

“Korban kemudian bersiap memperlihatkan alat berupa senapan rakitan berbahan cetakan 3D yang merupakan hasil karyanya,” kata Kosmos.

Namun, nahas, saat alat tersebut digunakan, tiba-tiba terjadi ledakan yang disertai asap dan suara keras.

Pecahan dari senapan rakitan itu berhamburan hingga mengenai area sekitar, termasuk dinding kelas dan aula sekolah.

Berikut ini detik-detik alat pegara ujian praktik sains kelas IX SMP Sains Tahfizh Islamic Center Siak meledak, menyebabkan satu siswa tewas.

BERITA TERKAIT
