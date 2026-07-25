Detik-detik Baku Tembak Polisi dengan Pelaku Curanmor di Citra Raya, Viral di Medsos
jpnn.com - TANGERANG - Berikut kronologis insiden baku tembak petugas keamanan (security) yang juga anggota Polri dengan terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kawasan kawasan Citra Raya, Panongan, Kabupaten Tangerang pada Jumat (24/7).
Berdasar keterangan pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang, Polda Banten, baku tembak bermula saat petugas keamanan mengejar pelaku curanmor.
Sebelumnya, aksi baku tembak di jalan raya Kawasan Citra Raya terjadi antara petugas keamanan dan pelaku pencurian viral di media sosial.
Dalam rekaman video yang beredar di Instagram, nampak petugas berkemeja putih memberikan tembakan peringatan kepada pelaku.
Aksi itu pun mengundang perhatian masyarakat dan pengguna jalan yang sedang melintas, beberapa di antaranya bahkan berhenti untuk menjaga jarak.
Kasi Humas Polresta Tangerang, Ipda Tri Laksono di Tangerang, Sabtu (25/7), membenarkan bahwa telah terjadi peristiwa baku tembak.
Di mana, aksi itu diawali dari kepala petugas keamanan setempat yang diketahui merupakan anggota Polri, yang mengejar terduga pelaku curanmor.
"Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa ini bermula pada Jumat, pukul 09.30 WIB, ketika petugas keamanan setempat mengawasi terhadap gerak-gerik dua orang terduga pelaku curanmor," kata Ipda Tri Laksono.
Polresta Tangerang menjelaskan kronologi dan detik-detik aksi baku tembak petugas dengan terduga pelaku curanmor.
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