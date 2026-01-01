Detik-Detik Banjir Bandang Hantam Kabupaten Agam 1 Januari
jpnn.com - AGAM - Banjir bandang Melanda Pasar Maninjau, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Kamis (1/1) dini hari.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agam Abdul Ghafur menuturkan detik-detik kejadian.
"Banjir bandang disertai bunyi gemuruh di hulu Sungai Muaro Pisang terjadi sekitar pukul 01.45 WIB," kataya.
Dia mengatakan gemuruh terdengar beberapa kali di hulu sungai tersebut, sehingga masyarakat berhamburan keluar rumah.
Warga yang tinggal di sepanjang sungai mengungsi ke sekolah, rumah warga, dan lokasi aman lainnya setelah rumah mereka digenangi material lumpur dan bebatuan.
"Tidak ada korban akibat kejadian itu, karena warga langsung mengungsi saat mendengar gemuruh di hulu sungai," katanya.
Dia mengatakan material banjir bandang menutupi badan jalan provinsi yang menghubungkan Lubuk Basuang (ibu kota Agam) dengan Kota Bukittinggi.
Dengan kondisi itu, jalan tidak bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Banjir bandang menutupi badan jalan provinsi yang menghubungkan Agam dengan Bukittinggi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- UMKM Terdampak Bencana Sumatra Dipredksi Pulih dalam 1 Tahun
- Identitas Mayat Diduga Korban Banjir Bandang
- Warga Temukan Mayat Mengapung di Sungai Malas, Diduga Korban Banjir Bandang
- 10 Daerah di Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana
- Duit Rp 3,1 Miliar untuk Donasi Sumatra Terkumpul di Malam Tahun Baru Jakarta
- Inilah 2 Lagu yang Dinyanyikan Prabowo Bersama Pengungsi di Malam Pergantian Tahun