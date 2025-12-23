menu
Detik-Detik Bu Dosen Tewas di Tangan Bekas Anggota Polisi

Tersangka kasus pembunuhan seorang dosen perempuan di Kabupaten Bungo, Waldi Adiyat saat reka ulang di lokasi, Senin (22/12/2025). Dalam rekonstruksi itu, terungkap pelaku menghabisi nyawa korban dengan menggunakan tangkai sapu. ANTARA/HO-Polres Bungo

jpnn.com, BUNGO - Begini detik-detik pembunuhan seorang dosen perempuan bernama Erni Yuniati di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Pelaku Waldi Adiyat (WA) yang merupakan bekas anggota polisi menjalani rekonstruksi pembunuhan.

Waldi membunuh korban menggunakan tangkai sapu dengan cara menekan leher korban.

"Rekonstruksi ini menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum sebelum perkara dilimpahkan ke tahap persidangan," kata Kasatreskrim Polres Bungo AKP Ilham Tri Kurnia, Senin (22/12).

Ilham menjelaskan rekonstruksi dilaksanakan di lokasi kejadian di Perumahan Al-Kautsar Residence, Dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo.

Dalam rekonstruksi tersebut diperagakan sebanyak 52 adegan, di mana 37 di antaranya merupakan adegan yang bersifat mematikan.

Adegan-adegan tersebut menggambarkan kronologi kejadian sejak awal hingga terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Dalam rekonstruksi tersebut, polisi menghadirkan tersangka, proses rekonstruksi berlangsung dengan pengamanan ketat dan disaksikan langsung oleh jaksa penuntut umum, penasihat hukum keluarga korban, penasihat hukum tersangka, serta pihak kepolisian.

Bekas anggota polisi yang bertugas di bagian Propram secara keji membunuh bu dosen.

