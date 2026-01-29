Detik-detik Christina Dibunuh di Mobilnya, Pelaku Orang Dekat Korban
jpnn.com - PALEMBANG - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan mengungkap kasus pembunuhan disertai pencurian dengan kekerasan (curas) yang menimpa pensiunan guru bernama Christina (80).
Diketahui jasad korban ditemukan di lahan perkebunan sawit.
Korban diketahui dibunuh, kemudian dibakar oleh pelaku untuk menghilangkan jejak.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan tiga orang tersangka, yakni:
1. Yunas Gusworo (60) sebagai pelaku utama pembunuhan sekaligus penjual mobil korban.
2. Suswanto (57) yang berperan membantu penjualan mobil korban.
3. Jonni Iskandar (46) yang membeli handphone milik korban.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Pol Johannes Bangun mengungkapkan kronologis peristiwa pembunuhan disertai curas.
Berikut ini detik-detik Christina dibunuh di mobilnya, terungkap pelaku ternyata orang dekatnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Nenek Christina Dibunuh Secara Terencana, Tetangga Jadi Tersangka Utama
- Polisi Dapat Info Pembunuh Janda di Ponorogo Kabur ke Yogyakarta
- Wanita di Sumsel Dibunuh-Dibakar, Polisi Tangkap 3 Orang
- Gegara Urusan Rp 20 Ribu, Nyawa Jukir di Mandau Melayang
- Motif Menantu Perempuan Bunuh Mertua di Blitar Terjawab
- Mabes Polri Tolak Banding Kompol Yogi Terkait Kasus Kematian Brigadir Nurhadi