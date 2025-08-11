Detik-Detik Dua Orang PPSU Tertabrak Mobil Listrik di Jaksel

jpnn.com, JAKARTA - Ibrahim dan Lucky, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tertabrak mobil listrik di Jalan Tanjung Barat arah Depok, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Pengemudi mobil listrik adalah seorang pria berinisial BE (33).

"Akibatnya, korban menderita luka," kata Lurah Pejaten Timur Rocky Tarigan kepada wartawan, Senin.

Rocky mengatakan peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada Senin pagi pukul 10.00 WIB.

Awalnya kedua petugas petugas PPSU Kelurahan Pejaten Timur tersebut saat itu hendak mengisi bahan bakar kendaraan operasional dinas (KDO) berupa gerobak motor ke wilayah Lenteng Agung, Jagakarsa.

Saat hendak mengisi bahan bakar ke Lenteng Agung, tiba-tiba bahan bakar kendaraan habis, dan keduanya berhenti untuk mengisi ulang menggunakan jeriken cadangan.

Saat itulah, mobil yang diduga mengantuk, kehilangan kendali dan menabrak gerobak motor dari samping.

"Jadi, kayaknya meleng mobil ke kiri langsung tabrak samping. Gerobak motor agak keseret hingga nempel di pohon, akhirnya satu orang PPSU terpelanting, satu lagi nempel di pohon. Tangannya robek, karena kejepit," ucapnya.