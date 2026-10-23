Detik-detik Eks Kopassus Terluka, tetapi Masih Mampu Melakukan Bantingan
jpnn.com - JAKARTA - Cekcok antartetangga soal renovasi rumah di Perumahan Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur, berujung pembacokan terhadap mantan anggota Kopassus, Kamis (21/10).
Korban bernama Muhammad Fahrul (48) mengalami luka bacok di bagian kanan kepala.
Sementara itu, terduga pelaku berinisial Jef Budiharto (57), seorang karyawan swasta, juga mengalami luka.
Kapolsek Cakung Kompol Andre Tri Putra menjelaskan peristiwa itu bermula saat istri Jef menegur mandor bangunan agar menghentikan pekerjaan renovasi rumah di sebelah kediamannya.
Namun, Fahrul justru meminta mandor melanjutkan pekerjaan tersebut.
“Pelaku kemudian datang sehingga terjadi cekcok mulut dengan korban,” kata Andre, Kamis (22/10).
Pertengkaran semakin memanas hingga Jef mengancam akan membacok Fahrul. Namun, Fahrul balik menantang.
Jef lalu mengayunkan senjata tajam ke arah Fahrul.
Cekcok soal renovasi rumah berujung pembacokan terhadap mantan anggota Kopassus, Kamis (21/10).
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