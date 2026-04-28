Detik-Detik Evakuasi Korban Tabrakan Kereta Bekasi, Ada Endang Kuswati

jpnn.com - BEKASI - Tim SAR masih berjuang mencari dan mengevakuasi korban tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4) pagi.

Ada dugaan masih ada beberapa penumpang terjebak di dalam rangkaian gerbong KRL Commuter Line yang ditabrak KA Argo Bromo Anggrek di emplasemen Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam.

"Memasuki hari kedua, kami terus mengoptimalkan seluruh personel Basarnas bersama unsur SAR gabungan yang ada. Evakuasi dilakukan secara hati-hati menggunakan peralatan ekstrikasi mengingat kondisi rangkaian kereta yang mengalami kerusakan cukup parah," kata Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari, Selasa.

"Prioritas kami ialah menemukan dan mengevakuasi seluruh korban secepat mungkin,” imbuhnya.

Desiana juga menjelaskan bahwa sejak dini hari, evakuasi menunjukkan perkembangan signifikan.

Pada pukul 02.42 WIB, tim SAR berhasil mengevakuasi satu korban dalam kondisi meninggal dunia yang belum teridentifikasi dan langsung dibawa ke rumah sakit.

Selanjutnya pada pukul 04.17 WIB, satu korban selamat atas nama Nurul (26) berhasil dievakuasi dan dirujuk ke RSUD Kota Bekasi.

Pada pukul 05.49 WIB ditandai dengan keberhasilan penyelamatan korban atas nama Ata (30)

Disusul pada pukul 05.59 WIB, satu korban kembali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke rumah sakit.

Tidak berselang lama, pada pukul 06.25 WIB tim berhasil menyelamatkan Mia (26)

Kemudian pada pukul 06.55 WIB korban selamat atas nama Siti Fatonah (47) berhasil dikeluarkan dari rangkaian kereta.

Memasuki pukul 07.25 WIB, satu korban selamat lainnya atas nama Endang Kuswati (40) juga berhasil dievakuasi dan segera mendapatkan penanganan medis.

Berdasarkan data sementara hingga pukul 07.30 WIB, jumlah korban tercatat sebanyak 92 orang, dengan perincian 85 korban selamat dalam perawatan di rumah sakit serta ada juga yang langsung dibawa pulang karena hanya mengalami luka ringan, dan tujuh orang dinyatakan meninggal dunia.

Seluruh korban dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di wilayah Bekasi dan sekitarnya, antara lain RS Bela Bekasi, RS Bhakti Kartini, RS Hermina Bekasi, RS Mitra Keluarga Bekasi Barat, RS Mitra Keluarga Bekasi Timur, RS Mitra Plumbon, RS Primaya Bekasi, RS Siloam Bekasi Timur, RS Siloam Cikarang, serta RS Polri Kramat Jati. (antara/jpnn)