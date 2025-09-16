Detik-Detik Faizal Dibacok hingga Tewas, Pelaku 4 Orang
jpnn.com - Polres Cianjur, Jawa Barat masih mengusut kasus pembunuhan terhadap seorang pemuda Faizal (28), warga Desa Sindangsari, Kecamatan Leles.
Faizal tewas dengan luka bacokan di sekujur tubuhnya. Pelaku pembacokan berjumlah empat orang.
Kapolsek Agrabinta AKP Nanda Riharja mengatakan keterangan saksi menyebutkan ciri-ciri pelaku yang berjumlah empat orang.
Polisi pun sedang mencari identitas dan keberadaan para pelaku, termasuk meminta keterangan saksi lainnya.
"Keterangan saksi Beben yang dibonceng sepeda motor bersama korban, tiba-tiba diserang empat orang tidak dikenal dengan senjata tajam," kata AKP Nanda.
Penyerangan terhadap korban dan saksi terjadi saat mereka melintas di Jalan Raya Agrabinta pada Minggu malam.
"Saksi berhasil melarikan diri, sedangkan korban menjadi bulan-bulanan para pelaku," tuturnya.
Saat ditemukan, korban tergeletak di tengah jalan sudah tidak bernyawa dengan luka bacokan di sekujur tubuhnya.
Beginilah detik-detik Fauzi dibacok empat pelaku saat melintas di Jalan Raya Agrabinta Cianjur. Rekan korban selamat dan memberi keterangan begini.
