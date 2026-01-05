Detik-Detik HA Membunuh Anak Politikus PKS Cilegon, Awalnya

menu
TKP pembunuhan. Ilustrasi. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten mengungkap motif pembunuhan terhadap MA (9), anak politikus PKS Kota Cilegon.

Polisi menyebut pembunuhan oleh tersangka HA (31) itu dipicu motif ekonomi, setelah pelaku mengalami kerugian besar dalam perdagangan aset kripto hingga terlilit utang.

Direktur Reskrimum Polda Banten Kombes Dian Setyawan mengatakan motif ekonomi tersebut menjadi temuan utama dalam rangkaian penyidikan kasus pembunuhan anak yang terjadi di kawasan Bukit Baja Sejahtera III tersebut.

"Pelaku melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapatkan uang untuk melunasi utang, karena mengalami kerugian besar dalam perdagangan aset kripto," kata Dian Setyawan di Kota Cilegon, Senin (5/1/2026).

Sebelumnya korban MA ditemukan tewas di dalam rumahnya pada Selasa (16/12/2025) sore.

Korban mengalami luka tusukan di beberapa bagian tubuh, antara lain paha, dada, dan leher.

Kombes Dian menjelaskan bahwa tersangka berinisial HA (31) awalnya berniat melakukan pencurian dengan menyasar rumah kosong sebagai cara memperoleh uang secara cepat.

"Pelaku memastikan rumah dalam kondisi sepi sebelum masuk ke dalam rumah," ujarnya.

Polda Banten mengungkap motif pembunuhan bocah MA (9), anak politikus PKS Kota Cilegon oleh tersangka HA (31).

