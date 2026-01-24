menu
Detik-Detik Kecelakaan Beruntun di Lirboyo Kediri
Situasi saat kecelakaan beruntun melibatkan bus, satu mobil serta kendaraan bermotor di simpang empat muning, Kelurahan Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (23/1/2026) petang. ANTARA/ HO-Polres Kediri Kota

jpnn.com - Polisi mendalami kasus kecelakaan beruntun melibatkan satu unit bus Harapan Jaya, mobil, serta beberapa sepeda motor yang terjadi di simpang empat muning, Kelurahan Lirboyo, Kota Kediri.

Kasatlantas Polres Kediri Kota AKP Tutud Yudho Prastyawan menyebut sebelum kejadian kecelakaan itu, seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni bus, mobil dan sepeda motor melaju satu arah yakni dari barat ke timur.

?"Seluruh kendaraan melaju dari arah barat, baik bus, kendaraan roda empat, maupun sepeda motor," katanya di Kediri, Jumat malam (23/1/2026).

Polisi terus mengumpulkan keterangan usai kecelakaan yang terjadi pada Jumat petang tersebut.

Bus Harapan jaya dengan nomor polisi AG 7662 UT tersebut juga diketahui baru keluar dari Terminal Baru Kota Kediri.

Bus diduga hendak mendahului kendaraan lain saat di persimpangan.

Sopir bus diduga kehilangan kendali hingga menyerempet sepeda motor dan menabrak mobil Daihatsu Xenia AG 1925 BR di depannya.

Bus juga kembali menabrak sepeda motor lain hingga ringsek kemudian menabrak tembok rumah warga.

Polisi mendalami kecelakaan beruntun bus Harapan Jaya, mobil, serta beberapa sepeda motor yang terjadi di simpang empat muning, Kelurahan Lirboyo Kediri.

