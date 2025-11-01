Detik-Detik Kecelakaan Bus Harapan Jaya di Tulungagung, 2 Pemotor Tewas
jpnn.com - Personel Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung, Jawa Timur sedang menangani kasus kecelakaan maut bus Harapan Jaya dan dua sepeda motor di Jalan Pahlawan, depan SPBU Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Jumat siang (31/10/2025).
Insiden tersebut menewaskan dua pengendara motor dan menyebabkan satu korban luka berat.
Kanit Gakkum Satlantas Polres Tulungagung Ipda Gerry Permana mengatakan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
Selain itu, polisi mengamankan sopir bus, serta menyita tiga kendaraan yang terlibat untuk keperluan penyelidikan.
"Seluruh korban telah dievakuasi. Sopir bus dan barang bukti kendaraan sudah kami amankan. Saat ini kami masih mendalami penyebab kecelakaan dengan memeriksa saksi-saksi di lapangan," ujar Ipda Gerry.
Kecelakaan bermula saat bus Harapan Jaya bernomor polisi AG 7762 US yang dikemudikan Rizky Angga Saputra (30), warga Kota Malang, melaju dari arah selatan dengan kecepatan tinggi.
Bus diduga mengambil jalur kanan untuk menghindari dua sepeda motor yang melintas di tengah marka jalan.
Dari hasil pemeriksaan awal, bus sempat mengerem mendadak hingga berputar arah dan bagian belakangnya menabrak dua sepeda motor.
Beginilah kronologi kecelakaan bus Harapan Jaya di Tulungagung yang menewaskan 2 pemotor. Polisi sudah menahan sopir bus.
