Detik-detik Kecelakaan Maut di Jembatan Rajamandala KBB, 3 Orang Tewas 

Detik-detik Kecelakaan Maut di Jembatan Rajamandala KBB, 3 Orang Tewas 

 
Kecelakaan maut di Jembatan Rajamandala menyebabtkan 3 orang tewas. Foto/ilustrasi: arsip JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Kecelakaan maut yang melibatkan truk dan angkutan umum terjadi di Jembatan Rajamandala di perbatasan Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Selasa (25/11/2025) malam.

Tiga orang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan maut tersebut.

Kecelakaan itu diketahui melibatkan kendaraan jenis Truk Hino dengan nomor polisi D-9853-UB dengan kendaraan angkutan umum alias angkot jenis Grandmax dengan nomor polisi D-1984-UZ.

"Kejadiannya sekitar pukul 19.30 WIB. Ada dua kendaraan yang terlibat," kata Kapolsek Cipatat AKP Iwan Setiawan saat dikonfirmasi, Rabu (26/11).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Polsek Cipatat, Bandung Barat, kronologis kecelakaan maut itu bermula ketika truk tronton melaju dari arah Cipatat menuju wilayah Cianjur untuk mengambil muatan.

Dari arah berlawanan datang angkot yang membawa berisi enam orang.

"Saat di lokasi kejadian, angkot melaju terlalu ke arah kanan sehingga tabrakan tidak terhindarkan," ujarnya.

Akibat kecelakaan tersebut, tiga orang termasuk sopir angkot meninggal dunia.

Berikut detik-detik kecelakaan maut yang melibatkan truk tronton dan angkot di Jembatan Rajamandala KBB.

