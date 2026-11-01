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Detik--Detik Kecelakaan Maut Truk Molen Tabrak Halte di Bekasi, 6 Orang Tewas

Detik--Detik Kecelakaan Maut Truk Molen Tabrak Halte di Bekasi, 6 Orang Tewas
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Kendaraan jenis truk molen tergeletak di badan jalan usai menabrak halte bus di area perlintasan Universitas Muhammadiyah Indonesia Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (1/11/2026).ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

jpnn.com - Sebanyak enam orang yang berada di halte Jalan Cut Mutia, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, tewas setelah ditabrak truk molen bermuatan adukan semen, Minggu (1/11/2026).

Kecelakaan maut itu ditangani Satlantas Polres Metro Bekasi Kota.

Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Metro Bekasi Kota Iptu Rojali mengungkap pengakuan sopir truk tersebut.

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"Pengemudi menerangkan bahwa dirinya sudah tidak bisa mengendalikan kendaraan karena tidak dapat melakukan pengereman," ujar Iptu Rojali di lokasi kejadian.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 16.30 WIB. Truk molen tersebut melaju dari arah Universitas Muhammadiyah Indonesia menuju Rawa Panjang.

Berdasarkan keterangan pengemudi dan sejumlah saksi, truk tidak terkendali saat melintasi jalan menurun di jembatan depan kampus BSI.

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Pengemudi sempat berupaya menghentikan kendaraan dengan menabrakkan truk ke tembok gerbang kampus BSI.

Namun, upaya untuk memperlambat laju kendaraan berat tersebut tidak berhasil sehingga truk bermuatan adukan semen itu menabrak 12 orang yang sedang berada di halte.

Enam orang yang berada di halte Jalan Cut Mutia, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, tewas setelah ditabrak truk molen bermuatan adukan semen. Kecelakaan, Minggu.

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