Detik-detik Lusiana Terseret di Jalan saat Mempertahankan Tasnya yang Ditarik Paksa Penjambret

Detik-detik Lusiana Terseret di Jalan saat Mempertahankan Tasnya yang Ditarik Paksa Penjambret


Ilustrasi penjambretan. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Perempuan bernama Lusiana Damayanti (57) menjadi korban aksi penjambretan di Kota Bandung, Jawa Barat.

Peristiwa penjambretan itu terjadi di Jalan Rereng Barong No.9, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, pada Senin (8/12/2025) sekitar pukul 13.30 WIB.

Kronologi kejadian berawal saat Lusiana yang baru saja turun dari mobil membawa belanjaan dan tas selendang, tiba-tiba dihampiri oleh pengendara motor dari belakang.

Tanpa banyak kata, pelaku langsung menarik paksa tas yang dipakai korban.

Lusiana sempat mempertahankan barang miliknya. Namun, korban justru terjatuh dan terseret di jalan.

“Korban mengalami luka dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan,” kata Kapolsek Cibeunying Kaler Kompol Rizal Jatnika saat dikonfirmasi, Selasa (9/12).

Aksi pelaku penjambretan berakhir ketika warga di sekitar lokasi melihat kejadian tersebut.

Pelaku yang panik mencoba kabur dengan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi D-2036-AFI. Warga berhasil mengadangnya.

Aksi jambret di Sukaluyu digagalkan warga. Pelaku menyeret korban hingga terluka sebelum akhirnya ditangkap dan diamankan polisi.

