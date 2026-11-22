Detik-Detik Marc Marquez Kecelakaan di Sprint MotoGP Portugal
Minggu, 22 November 2026 – 06:07 WIB
jpnn.com - PORTIMAO - Marco Bezzecchi finis pertama pada Sprint MotoGP Portugal di Sirkuit Portimao, Sabtu (21/11) malam WIB, tetapi Marc Marquez yang menjadi sorotan.
Itu lantaran Marc gagal memanfaatkan kans besar mengunci gelar juara MotoGP 2026 pada sprint tersebut.
Marc kecelakaan, terjatuh di Tikungan 7 saat sprint menyisakan satu setengah lap lagi.
Tak ada laporan Marc menderita cedera dari kecelakaan tersebut.
Sebelum kecelakaan, Marc berada di posisi ketiga di belakang Raul Fernandez dan si pemimpin lomba Marco Bezzecchi.
“Saya tidak sadar lintasan basah di tikungan itu," tutur Marc.
Setelah kecelakaan dan gagal finis di Sprint MotoGP Portugal, Marc Marquez mengaku tidak sadar.
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