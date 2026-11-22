jpnn.com - PORTIMAO - Marco Bezzecchi finis pertama pada Sprint MotoGP Portugal di Sirkuit Portimao, Sabtu (21/11) malam WIB, tetapi Marc Marquez yang menjadi sorotan.

Itu lantaran Marc gagal memanfaatkan kans besar mengunci gelar juara MotoGP 2026 pada sprint tersebut.

Marc kecelakaan, terjatuh di Tikungan 7 saat sprint menyisakan satu setengah lap lagi.

Baca Juga: Marc Marquez Mendadak Kaku Setelah Practice MotoGP Portugal

Tak ada laporan Marc menderita cedera dari kecelakaan tersebut.

Baca Juga: Inilah 10 Pembalap Terbaik Practice MotoGP Portugal

Sebelum kecelakaan, Marc berada di posisi ketiga di belakang Raul Fernandez dan si pemimpin lomba Marco Bezzecchi.

“Saya tidak sadar lintasan basah di tikungan itu," tutur Marc.