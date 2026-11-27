Detik-Detik Marc Marquez Mengumumkan Pensiun dari MotoGP
Jumat, 27 November 2026 – 20:21 WIB
jpnn.com - VALENCIA - Marc Marquez mengumumkan pensiun dari MotoGP, Jumat (27/11) sore WIB.
Seri MotoGP Valencia yang merupakan ronde terakhir di 2026 menjadi yang terakhir buat Marc Marquez.
Kabar yang membuat kaget dunia olahraga -tak cuma MotoGP itu, hadir di sela FP1 MotoGP, dengan cara yang tak terduga.
Lihat detik-detik Marc mengumumkan pensiun.
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Berbagai reaksi dari dunia olahraga muncul menyusul pengumuman tersebut. (mgp/jpnn)
Seri MotoGP Valencia yang merupakan ronde terakhir di 2026 menjadi yang terakhir buat Marc Marquez.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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