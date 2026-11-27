jpnn.com - VALENCIA - Marc Marquez mengumumkan pensiun dari MotoGP, Jumat (27/11) sore WIB.

Seri MotoGP Valencia yang merupakan ronde terakhir di 2026 menjadi yang terakhir buat Marc Marquez.

Kabar yang membuat kaget dunia olahraga -tak cuma MotoGP itu, hadir di sela FP1 MotoGP, dengan cara yang tak terduga.

Lihat detik-detik Marc mengumumkan pensiun.

Berbagai reaksi dari dunia olahraga muncul menyusul pengumuman tersebut. (mgp/jpnn)