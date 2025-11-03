Detik-detik Mengerikan Mobil ASN Menabrak Truk Tronton, Bu Dewi Diduga Mengantuk

jpnn.com - PELALAWAN - Kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Kilometer 100, Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau, pada Senin 3 November 2025 pagi.

Mobil Toyota Rush bernomor polisi BM 1044 IJ yang dikemudikan Dewi Fitri (51), seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Pekanbaru, ringsek di bagian kanan setelah menabrak truk tronton dari arah berlawanan.

Kasatlantas Polres Pelalawan AKP Tatit Rizkyan Hanafi mengatakan peristiwa terjadi ketika truk Mitsubishi Tronton BK 8062 CR yang dikemudikan Jomson Raja Gukguk (46) melaju dari arah Sorek menuju Pangkalan Kerinci dengan kecepatan sedang.

Baca Juga: Tujuh Remaja yang Diduga Hendak Tawuran Kecelakaan di Jalan Tenaru Gresik

Truk tersebut membawa satu penumpang bernama Marojahan Sinaga (56).

Dari arah berlawanan, Toyota Rush yang dikendarai Dewi Fitri melaju dari arah Pangkalan Kerinci menuju Sorek.

Saat tiba di lokasi kejadian, mobil Dewi Fitri diduga melebar ke kanan hingga keluar jalur utama.

“Mobil tersebut berusaha kembali ke lajur semula. Namun, karena jarak sudah terlalu dekat, bagian samping kanan Toyota Rush menghantam bagian depan truk tronton. Benturan keras tak bisa dihindari,” ujar Tatit.

Akibat benturan keras tersebut, bagian kanan Toyota Rush ringsek parah, sementara pengemudi Dewi Fitri mengalami luka di kepala dan lengan kanan.