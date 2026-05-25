Detik-Detik Mobil Anggota DPR Gus Hilman Kecelakaan di Tol Paspro, 2 Staf Tewas

jpnn.com - Polisi mengungkap kronologi dan penyebab kecelakaan lalu lintas mobil anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi (Gus Hilman).

Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres Probolinggo Kota Aipda Muhammad Taufik Rahadian menyebut penyebab kecelakaan diduga karena sopirnya mengantuk.

Polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan maut tersebut.

"Diduga pengemudi Innova kurang konsentrasi (mengantuk) terhadap kendaraan yang ada di depannya," kata Taufik saat dihubungi melalui telepon di Kota Probolinggo, Minggu (24/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa kendaraan Innova yang dikemudikan Mahrus Ali membawa tiga penumpang, yakni Gus Hilman, Alex Anwaruh, dan Adinda Najwa.

Mobil tersebut melaju dari arah Probolinggo menuju Pasuruan atau melaju dari timur ke barat.

"Sopir Innova saat mengemudi kurang konsentrasi atau mengantuk sehingga mobilnya melaju tidak terkendali hingga menabrak bak belakang sebelah kanan dump truk yang berjalan di lajur kiri dan berada di depannya," tuturnya.

Benturan keras di lajur kiri tersebut mengakibatkan kendaraan yang ditumpangi Gus Hilman bersama stafnya mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan, hingga dua orang penumpangnya tewas.