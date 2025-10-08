menu
Detik-Detik Mobil Kapolres Kuansing Dirusak Massa saat Razia PETI, Ini yang Terjadi

Rakit PETI yang dimusnahkan aparat gabungan di Sungai Kuantan, Kuansing. Foto: Polda Riau.

jpnn.com - Tim dari Polda Riau sedang memburu pelaku kericuhan yang menyebabkan mobil Kapolres Kuantan Singingi (Kuansing) rusak saat operasi penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti.

Mobil Kapolres Kuansing AKBP Raden Ricky Pratidiningrat itu dirusak warga saat polisi menertibkan tambang emas ilegal pada Selasa (7/10/2025).

Detik-Detik Mobil Kapolres Kuansing Dirusak Massa saat Razia PETI, Ini yang TerjadiKondisi mobil Kapolres Kuansing yang rusak dilempari massa saat penertiban PETI di Kecamatan Cerenti. ANTARA/tangkapan layar

Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto menegaskan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas tambang emas ilegal.

“Polda Riau mengecam keras tindakan anarkis dan perusakan fasilitas negara. Tindakan itu adalah tindak pidana dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku," kata Kombes Anom di Pekanbaru, Rabu (8/10/2025).

Kapolres Kuansing AKBP Raden Ricky Pratidiningrat menjelaskan, awalnya tim gabungan Polres Kuansing bersama pemerintah daerah melakukan penyisiran dan pembongkaran rakit-rakit PETI di wilayah Cerenti yang sudah lama meresahkan masyarakat.

Akan tetapi, sejumlah warga di sana menolak dan melakukan pengadangan terhadap petugas.

Dalam insiden itu, massa melempari kendaraan dinas yang digunakan Kapolres Kuansing dan rombongan hingga mengalami kerusakan cukup berat.

Beginilah kondisi mobil Kapolres Kuansing Raden Ricky Pratidiningrat yang dirusak massa saat penertiban PETI alias tambang emas ilegal di Cerenti, kemarin.

