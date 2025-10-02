menu
Detik-Detik Oknum Polisi Menjambret Kalung Emas Kadek Suartini, Heboh!
Oknum polisi. Foto: Ilustrasi. Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Seorang oknum polisi berinisial IWS (51) menjambret kalung emas milik seorang warga bernama Kadek Suartini (50) asal Desa Pancasari, Kabupaten Buleleng.

Oknum polisi yang berdinas di Polsek Baturiti, Polres Tabanan itu kini sudah diamankan oleh tim Polres Buleleng.

Kasi Humas Polres Buleleng Iptu Yohana Rosalin Diaz membenarkan adanya peristiwa penjambretan tersebut.

Dia menyebut penjambretan terjadi di Jalan Banjar Giri Loka, Dinas Lalang Linggah, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada Selasa (30/9/2025) sekitar pukul 13.00 Wita.

Yohana mengonfirmasi bahwa IWS merupakan anggota Polri aktif di Polsek Baturiti, Polres Tabanan.

"Kerugian materiil senilai Rp 15 juta dan menyebabkan korban luka luka," kata Iptu Yohana, Rabu (1/10/2025).

Iptu Yohana menjelaskan bahwa pelaku tertangkap tangan melakukan pencurian dengan kekerasan dan pelaku juga mengakui perbuatannya.

Detik-Detik Oknum Polisi Jambret Kalung Emas

Kejadian penjambretan berawal ketika pelaku melihat korban sedang menggunakan kalung emas di lehernya.

