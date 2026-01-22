Detik-Detik Pejabat Pemkab Bekasi Tewas Kecelakaan di Tol Cipularang

jpnn.com, BEKASI - Kepala Bagian (Kabag) Kesra Setda Kabupaten Bekasi Indra Satria Nugra tewas seusai mengalami kecelakaan di Tol Cipularang KM 83.600 B pada Kamis (22/1/2026).

Korban meninggal setelah mendapat perawatan medis di RS Abdul Radjak, Purwakarta.

Kepala Induk Tol Cipularang Kompol Joko Prihantono mengonfirmasi insiden tersebut terjadi pagi tadi sekitar pukul 09.25 WIB.

Kecelakaan itu berawal saat korban yang mengendarai Kijang Innova dengan nomor polisi B 1466 FQN melaju dari arah Bandung ke Jakarta.

Saat insiden terjadi, kondisi tempat kejadian perkara (TKP) sedang diguyur hujan deras. Setibanya di lokasi, Indra diduga kurang mengantisipasi jalan licin akibat hujan.

Ketika hendak mendahului dari lajur 2 ke lajur 1, ia terkejut karena terdapat kendaraan lain yang tengah melaju di lajur tersebut.

“Sehingga pengemudi kaget, lanjut banting stir kemudian kendaraannya out off control menabrak beton pembatas jalan,” kata Joko, saat dikonfirmasi.

Kendaraan Indra pun sempat tertabrak mobil yang sebelumnya hendak disusulnya, yakni, Dump Truck A 9304 ZX. Posisi akhir kendaraan berada di bahu jalan dengan kondisi menghadap ke utara.