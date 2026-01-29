Detik-Detik Pelajar di Karawang Menyerang Ayahnya, Berawal dari Mimpi Buruk

jpnn.com - Polisi mengungkap kasus seorang pelajar SMA menyerang ayahnya dengan senjata tajam hingga korban tewas di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan menyebut petugas dari Satuan Reserse PPA-PPO (Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perlindungan Orang) telah melakukan pengecekan ke lokasi penusukan di Perumahan Dinas Peruri, Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang.

Peristiwa penyerangan yang dilakukan seorang anak laki-laki terhadap bapaknya itu terjadi pada Rabu (28/1), sekitar pukul 03.30 WIB.

Ipda Wildan menyampaikan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, terduga pelaku yang masih pelajar merupakan anak korban sendiri.

Pelaku diduga melakukan penyerangan menggunakan sebilah pisau dapur kepada bapaknya yang diketahui berinisial RA.

"Dari keterangan sementara, kejadian bermula saat pelaku terbangun dari tidurnya akibat mengalami mimpi buruk yang melibatkan korban dan ibunya," kata Wildan.

Baca Juga: Langkah Polisi Tersangkakan Suami Korban Jambret Bikin Publik Marah

Saat itu pelaku merasa takut mimpi tersebut menjadi kenyataan, lalu mengambil pisau dapur dan mendatangi kamar korban yang saat itu sedang tertidur.

Dalam kondisi kamar yang gelap, pelaku diduga langsung menyerang korban dengan menyerang bagian bawah telinga hingga ke belakang leher.